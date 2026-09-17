بن لاحج و«إل سيد»: الفنون لغة إنسانية لسرد القصص ونقل القيم إلى العالم

أكد الفنان والنحات الإماراتي مطر بن لاحج، والفنان العالمي «إل سيد»، أن الفنون تمثل لغة إنسانية مؤثرة قادرة على سرد القصص، وحفظ الذاكرة الثقافية، ونقل القيم والهويات إلى العالم بأساليب تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات اللغوية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «قوة الفنون في سرد القصص»، عُقدت ضمن جلسات «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، في إطار فعاليات اليوم الثاني من «قمة الإعلام العربي 2026» التي ينظمها نادي دبي للصحافة، وتختتم أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد مطر بن لاحج أن الفنون تمثل لغة إنسانية مؤثرة قادرة على سرد القصص، وحفظ الذاكرة الثقافية ونقل القيم والهويات إلى العالم، بأساليب تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات اللغوية. وقال إن الإبداع الحقيقي يرتبط بحالة من القلق الإيجابي والسعي المتواصل إلى التجديد، موضحاً أن الضغوط والتحديات قد تتحول إلى طاقة تدفع الفنان إلى ابتكار أفكار جديدة وتقديم أعمال أكثر تأثيراً.

وأضاف: «علينا أن نعيش القلق حتى نبدع»، مشيراً إلى أن الفنان صاحب رسالة صامتة يعبّر عنها من خلال أعماله، وأن قيمة الفن تكمن في قدرته على الوصول إلى الناس والتواصل معهم بلغة مفهومة ومؤثرة.

من جانبه، أكد الفنان العالمي «إل سيد» إيمانه بأن «الحب هو معجزة الحضارات»، لافتاً إلى أن هذا المعنى يتجسد بوضوح في دبي، بما تتميز به من تنوع ثقافي وقدرة على جمع الناس من مختلف الجنسيات والثقافات، ضمن بيئة يسودها الانفتاح والتعايش.

واستعرض «إل سيد» جانباً من تجربته الإبداعية منذ نشأته في باريس، وتحدث عن رحلته في تعلم اللغة العربية، موضحاً أنه لم يكن يعرف منها في البداية سوى الحروف التي يتكون منها اسمه، قبل أن تتحول هذه اللغة إلى عنصر محوري في هويته الفنية وأعماله التي تجمع بين جماليات الخط العربي والفن المعاصر.