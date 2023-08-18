مذاقات العالم تلتقي اليوم في «أسبوع الصيف للمطاعم»

يستعد عشاق الطعام في دبي لعيش مغامرة رائعة لتذوق أفضل الأطباق وأشهى المأكولات على مستوى المدينة خلال «أسبوع الصيف للمطاعم» ضمن فعاليات الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي»، والتي تقام في الفترة بين 18 حتى 27 أغسطس الجاري. وتوفر هذه الفعالية فرصة تذوق العديد من الأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم في رحلة استثنائية تتذوقون فيها شتى أصناف النكهات في 60 مطعماً من المطاعم الرائدة في دبي وأماكن تناول الطعام العائلية التي تحبونها.

وبفضل العروض الاستثنائية التي توفرها المطاعم المشاركة، يمكن للمقيمين والسياح تجربة الأطباق المميزة بأسعار معقولة وتخفيضات كبيرة.

يرضي أسبوع الصيف للمطاعم مختلف الأذواق، ويلبي الرغبات، ويوفر فرصة مثالية لاستكشاف المأكولات من مختلف الثقافات وتجربة المطاعم الجديدة والمميزة في أجواء مميزة تنبض بالحياة في دبي - والتي توفر تجربة تناول طعام لا مثيل لها بكلفة منخفضة.