موانئ دبي العالمية تحتفي بنجاحها في «إكسبو 2020» وتكرّم شركاءها الاستراتيجيين

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بنجاح برنامجها في «إكسبو 2020 دبي»، إذ نظمت حفلاً خاصاً في «جناح التدفق»، كرّمت خلاله عدداً من الجهات وشركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم صحيفة «الإمارات اليوم» التي تسلم درع التكريم الخاصة بها الزميل يوسف أحمد.

وحضر الاحتفال ضيف الشرف، القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» سلطان أحمد بن سليّم، والمدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد الإمارات» وجافزا عبدالله بن دميثان، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة.

واستقبل جناح موانئ دبي العالمية خلال «إكسبو 2020 دبي» نحو 3000 مسؤول حكومي من أكثر من 80 دولة، و2500 شخصية بارزة من القيادات الفكرية العالمية، وأكثر من 10 آلاف طالب.

من جانبه، قال الفريق عبدالله خليفة المري، إن «حضور موانئ دبي العالمية في (إكسبو 2020 دبي) يتجاوز مجرد المشاركة؛ باعتبارها من المساهمين الرئيسين في مسيرة تطوّر دبي، فضلاً عن دورها الكبير في الارتقاء بحركة التجارة الدولية ككلّ». وأضاف «كانت هذه المشاركة تجسيداً لما حققته دبي، وما يمكن لها أن تقدمه للعالم. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بالتهنئة لفرق عمل مجموعة موانئ دبي العالمية على هذا النجاح الذي يستحق كلّ تقدير وثناء».

بينما قال سلطان أحمد بن سليّم: «نعتبر موظفينا دائماً من أهمّ عناصر قوتنا، فلم يكن هذا النجاح الملحوظ لمشاركتنا في فعاليات (إكسبو 2020) أن يتحقق دون الجهود المتواصلة والتفاني في العمل، والتزام موظفينا وشركائنا، بدءاً من مراحل التخطيط الأولية ووصولاً إلى التنفيذ؛ إذ ساعدتنا مساهماتهم القيّمة في بناء إرث غني لمجموعتنا مع (إكسبو دبي)».