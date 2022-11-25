محلات تجارية ومنافذ بيع تطرح تخفيضات تصل 75%

طرحت مراكز تسوق في أبوظبي تضم محلات تجارية ومنافذ بيع تخفيضات بنسب تصل إلى 75% بمناسبة "الجمعة البيضاء" وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر كل عام.

وشملت التخفيضات سلعا غذائية أساسية على رأسها اللحوم والدواجن والأسماك والحليب والأرز والزيوت والخضراوات والفواكة بجانب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية والأجهزة المنزلية والأثاث والملابس.

وقال مستهلكون لـ "الإمارات اليوم" إنهم ركزوا على شراء السلع المخفضة بنسب كبيرة مطالبين بمد التخفيضات لعدة أيام لتعظيم الاستفادة منها.

وأظهرت جولة لـ "الإمارات اليوم" في عدد من منافذ البيع أن هناك إقبالا كبيرا على الشراء خاصة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.



وقال مسؤولو منافذ بيع إن التخفيضات شملت كذلك مواقعها على الإنترنت مشيرين إلى أن بعض المنافذ أعلنت أن التخفيضات ستستمر يوما واحدا بينما مدت أخرى التخفيضات لتشمل عطلة نهاية الأسبوع.