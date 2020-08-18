«أطفال الشارقة»: برامج ثقافية وفنية وموسيقية «عن بعد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تُنظم «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، العديد من الأنشطة والورش الفنية والثقافية والموسيقية «عن بعد»، خلال فترة العطلة الصيفية.

وتهدف الورش إلى تنمية مهارات الأطفال القرائية والكتابية، ومن أبرزها ورشة «اصنع قصتك»، و«أطفال ملهمون»، و«فضاء الحكايات» لتشجيع الأطفال على الكتابة، إضافة إلى ورشة «ثقافات عالمية» بعنوان «سياحة في ربوع بلادي» للتعرف إلى المعالم السياحة في الإمارات، أما في ورشة «أيقونة المسابقات» فقد تفاعلوا في المسابقات الثقافية بكل المجالات، بهدف توسيع مداركهم من خلال تحفيز الذاكرة على تذكر المعلومة الصحيحة.

واشتمل مسار «الفنون» على مجموعة ورش، حيث شارك الأطفال في ورشة «الرسم البارز» الذي يعتمد على «حاسة اللمس» لمعرفة محتوى الرسمة عند لمسها، وكذلك ورشة «الطباعة بالتفريغ» وكيفية عمل الزخارف وتفريغها، فضلاً عن مشاركتهم في ورشة «المجسمات» لإنتاج أعمال فنية تحمل قيماً جمالية.

كما شارك الأطفال في ورشة «الفن الإسلامي والنقش»، وتمكنوا من خلالها من معرفة تاريخ هذا الفن وما يتميز به من أسلوب في الكتابة، والزخرفة والنقش، لإبراز الجمال وإبداعات الزخرفة الإسلامية، وورشة «فن الرسم على السيراميك»، الذي يُعد من الفنون الرومانية العريقة لتزيين القصور والمعالم التاريخية.

كما تعرفوا إلى أنواع مسرح العرائس وعرائس الماريونت وعرائس العصا، وكيفية صناعة الدمى وتحريكها، لخلق جو من التفاعل بين الأطفال والدمى. كما يواصل أطفال النشاط الموسيقي تدريباتهم لتطوير مهاراتهم الموسيقية.

وتسعى أطفال الشارقة من خلال طرح العديد من الأنشطة والبرامج «عن بعد» إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال لإكسابهم مهارات جديدة خلال وجودهم في المنزل، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الأدبية والموسيقية والفنية.

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