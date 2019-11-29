فعاليات ثقافية وتراثية في «حدائق المنتزه» احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، تنظم «حدائق المنتزه»، الوجهة الترفيهية في الشارقة، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والتراثية على مدى ثلاثة أيام، من الأول إلى الثالث من ديسمبر، ويجمع فيها الجمهور على قيم الولاء والانتماء للهوية الوطنية الإماراتية.

ويتضمن برنامج الاحتفال لوحات من رقصة العيالة الإماراتية الشعبية، حيث يقف فيها صفان متقابلان من الرجال وهم يرددون الأغاني التراثية البدوية، ويلوحون بالعصيّ على وقع الطبول، وذلك ضمن ثلاثة عروض تقام في الرابعة والسادسة والثامنة مساءً.

كما تتضمن الفقرات الفنية عرضاً لرقصة الليوا، التي تؤدى على أنغام موسيقى المزمار، ويقام عند الخامسة والسابعة والتاسعة مساء طوال أيام الاحتفالات.

ولتعريف الزوار من العائلات والأطفال على طائر الصقر الحر، الذي يعتبر رمزاً لقوة دولة الإمارات وشموخها، تقدم حدائق المنتزه «ركن الصقر» من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء، بينما يمكن للسيدات وطفلاتهنّ تزيين أيديهن برسومات الحناء الإماراتية ونقوشها المتميزة من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.

كما يقدم ركن المأكولات الإماراتية التراثية أصنافاً متنوعة من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء، ضمن تجربة إماراتية متكاملة تعبق بتراثها العريق وثقافتها الغنية.