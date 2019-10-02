100 من كبار المواطنين يحتفون بيومهم العالمي في حتا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام، رحلة لكبار المواطنين المسجلين في نادي ذخر إلى منطقة حتا، شارك فيها عدد من كبار المواطنين من أهالي منطقة حتا، وعدد من القائمين بالرعاية في هيئة تنمية المجتمع، وشركاء الهيئة الداعمون لخدمات كبار المواطنين، وتضمنت الرحلة، التي بدأت في الـ10 صباحاً، زيارات لحديقة التلة ومنطقة سد حتا وقرية حتا التراثية وحديقة النحل في حتا. وتوجهت الرحلة، التي ضمت أكثر من 100 من كبار المواطنين، إلى استراحة مطلع الشمس، إذ توقفت لتناول وجبة الغداء وتبادل أطراف الحديث.