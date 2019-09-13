القرية العالمية تطلق باقات كبار الشخصيات 28 سبتمبر الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ إنطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، ليكون في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري. ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة المضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات، التي ستكون متاحة حصرياً عبر متاجر مختارة من «فيرجن ميغاستور» ومتجر «فيرجن ميغاستور الإلكتروني».

وجاء قرار القرية العالمية للشراكة الاستراتيجية مع «فيرجين ميغاستور» في سعيها إلى توفير نقاط بيع أكثر، لتكون أقرب إلى الضيوف، وتسهيل الوصول إليها، حيث تم اختيار الفروع الأكبر والأكثر جاهزية لاستقبالهم، التي ستكون في «مردف سيتي سنتر» و«دبي مول» و«مول الإمارات» و«ميركاتو مول» و«المرابع العربية 2» في دبي و«ياس مول» في أبوظبي. كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «تهدف استراتيجيتنا في طرح باقات كبار الشخصيات موسم تلو الآخر إلى تعزيز تجربة ضيوفنا، لاسيما أولئك الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر في جميع المواسم. وقد بذلنا جهوداً كبيرة عند تنظيم هذا الموسم، خصوصاً من ناحية تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسعة المناطق المخصصة لمواقف كبار الشخصيات، والاعتماد على الأنظمة الذكية لتسهيل آلية دخول وخروج السيارات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، والتمكن من زيادة عدد الباقات».

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافة إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات الموجودة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، وبطاقات كرنفال للألعاب، وبطاقات حضور عروض السيرك. كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول «متحف ريبليز صدق أو لا تصدق»، الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى بطاقات حضور العرض الشيّق الأكثر إثارة في تاريخ الوجهة تحت مسمّى «تحدّي الأقوياء».