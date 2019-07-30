«ليوا عجمان للرطب والعسل» ينطلق غداً في دورته السادسة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 31 يوليو ولغاية 3 أغسطس.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والنشاطات التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، وذلك ضمن أجواء احتفالية حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة.

وللمرة الأولى تتضمن الفعالية مهرجان عجمان للعسل بالتعاون مع بلدية حتا، كما ينظم المهرجان عرضاً لأجود ما أنتجته النخيل في دولة الإمارات، حيث يعرض عشرات المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور.

وتشمل فعاليات المهرجان تنظيم مسابقة العسل ومسابقة الحمضيات والفواكه بهدف تشجيع الإنتاج المحلي من الفواكه، ودعم المزارعين للحفاظ على الزراعة، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية حول أهمية الزراعة بشكل عام، ومكانة شجرة النخيل في التراث الإماراتي بشكل خاص، إلى جانب ركن الطفل الذي تم تصميمه خصيصاً ليمكّن العائلات والأطفال من الاطلاع وتعلم كيفية زراعة النخلة والعناية بها من خلال إعداد ورش تعليمية خاصة لهم.

وتشمل الفعاليات أيضاً العروض التقليدية الشعبية، وركن السوق الشعبي، حيث تم تخصيص مساحة كبيرة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، وبيوت الحرف الشعبية لتعريف الزوار بتقاليد دولة الإمارات وتاريخها العريق.