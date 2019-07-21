نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بالمسابقة الرمضانية للتسامح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الفائزين في المسابقة الرمضانية الأولى، التي أطلقتها وزارة التسامح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحفيز الشباب للمشاركة بفكرهم وإبداعاتهم لنشر مفهوم التسامح، إضافة إلى تكريمه المؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المسابقة خلال موسمها الأول، وحضر حفل التكريم، الذي تم تنظيمه بمقر وزارة التسامح في أبو ظبي، عدد من المسؤولين والقيادات الثقافية والفكرية بالإمارات، حيث ركزت المسابقة على إبراز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال «أفلام قصيرة» يُعدّها المشاركون، في ما لا يتجاوز الدقيقة، وتطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك في المسابقة أعداد كبيرة من كل المراحل العمرية من مواطني الدولة والمقيمين.

وفاز بالمسابقة فاطمة محمد العزيزي، نايلة وغاية سعد الأحبابي، روان مالك كرباج، عائشة مبارك عبيد الزحمي، كما كرّم الوزير نادين السيد عن مدرسة أكاديمية الدار في أبوظبي، والطالبين الموهوبين اللذين قدما المسابقة الرمضانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما الطالب حمد الشامسي، والطالبة شهد أبوالنصر.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك إن الإمارات، منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، عُرفت بقيمها التي تعتمد التسامح والتعايش أساساً لها، فرحبت بالجميع بمختلف ثقافاتهم وحضاراتهم وأديانهم، كما وفرت لهم البيئة المثالية للتعاون والتعايش لما فيه مصلحة الجميع، في بيئة يحيط بها التسامح وقبول الآخر، وعلى درب الوالد المؤسس سارت قيادتنا الرشيدة من بعده.