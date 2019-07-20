المعسكر الصيفي «أكون» يختتم فعالياته بورش وفعاليات متنوعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت مؤسسة أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أول من امس، فعاليات المعسكر الصيفي الـ13 «أكون»، التي أقيمت في مركز الطفل بالرقة، مستهدفة 120 طفلاً وطفلة في الفئة العمرية من ست سنوات إلى 12 سنة.

واشتمل المعسكر على عدد من الفعاليات والأنشطة التربوية والتثقيفية والبرامج التوعوية والترفيهية، وعدد من الورش التثقيفية والتوعوية، بالتعاون مع العديد من الجهات، منها: دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، التي قدمت ورشة هدفت إلى تقوية الوازع الديني لدى الأطفال، وجلسة حوارية لتنمية خلق الأمانة والصدق لديهم، بينما قدم قسم التثقيف الصحي بمنطقه الشارقة الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة بعنوان «صحتي في غذائي»، هدفت إلى توعية الأطفال بأهمية تناول وجبة الإفطار، والوجبات الصحية المتوازنة.

كما أقيمت العديد من الأنشطة الرياضية الشائقة، في المعسكر، منها بطولة اليوم الواحد، وفعالية «قد التحدي»، التي نفذتها سمية الزرعوني، تنفيذي فعاليات في أطفال الشارقة، وقدمت خلالها للأطفال تمارين ومسابقات رياضية تساعدهم في الحفاظ على لياقتهم البدنية، واستكشاف مهاراتهم، كما نُفذت العديد من الورش في المهارات الحياتية والفنية، منها ورشة «إعادة التدوير»، إضافة إلى ورش قدمها معهد الشارقة للتراث بالشارقة عن كيفية صناعة الجبسيات لتكوين أشكال تراثية، وورشة لصناعة الدمى، كما قام الأطفال برحلة تثقيفية إلى متحف الشارقة للآثار، لاكتشاف الفن القديم الذي مارسه سكان المنطقة القدماء في صناعة مجوهراتهم والمقتنيات التي استخدموها في حياتهم اليومية من أوانٍ وفخاريات، كما صاحبت الجولة ورشة عمل تفاعلية، سلّطت الضوء على التنقيب عن الآثار.