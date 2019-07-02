فعاليات ترفيهية في مخيم الأطفال الصيفي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصها على نشر الثقافة الرياضية وتشجيع الأطفال على ممارسة الألعاب الحركية، تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المخيم الصيفي الرياضي للأطفال، خلال الفترة الممتدة من 7 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل، بهدف الاستفادة من العطلة الصيفية، وتوجيه وصقل مهارات الأطفال الجسدية والذهنية.

ويشارك في المخيم، الذي يقام بمرافق نادي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الأطفال من مختلف الفئات العمرية، لزيادة الوعي لديهم بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية، وفرصة لتفريغ طاقاتهم، وإظهار قدراتهم الفردية في مختلف الأنشطة الرياضية.

ويقدم المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والفنية الإبداعية، منها: كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة القدم، والكاراتيه، والمبارزة، وكرة الطاولة، وجمناستك، ورقص الزومبا، كما ينظم المخيم مباريات تنافسية ورحلات ترفيهية، وحصص طبخ، وفنوناً وحرفاً يدوية. كما ينظم المخيم عدداً من الرحلات الترفيهية إلى مختلف الوجهات الترفيهية في إمارتي الشارقة ودبي، ومن أبرزها مسرح القصباء، والغرفة الماطرة، وأكواريوم الشارقة، ومتحف الشارقة العلمي، ودبي دولفيناريوم، وإكسبو 2020.