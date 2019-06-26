«إعمار» تفتتح مقراً جديداً لـ «كيدزانيا» في «ياس مول»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة «إعمار للترفيه» مقراً جديداً لمدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الشهيرة «كيدزانيا» في «ياس مول»، وجهة التسوق والترفيه الأبرز في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في دبي مول.

وتوفر «كيدزانيا أبوظبي» للأطفال تجربة حصرية حافلة بالمتعة والفائدة على مساحة تتجاوز 55 ألف قدم مربعة. وهي مدينة تفاعلية مصغرة يتاح فيها للأطفال فرصة استكشاف وأداء أكثر من 50 مهنة مختلفة، تنمي لديهم مهارات صنع القرار والعمل الجماعي والابتكار، ضمن بيئة تعليمية آمنة وواقعية إلى أبعد الحدود.

وتستقبل الوجهة الجديدة الأطفال من عمر 2 إلى 16 عاماً، وتتيح لهم المشاركة في أكثر من 60 نشاطاً مختلفاً لتقمص أدوار الكبار بما في ذلك الجرّاحون، ورجال الإطفاء، والطهاة، ورجال الشرطة، وعمّال البناء، وعارضو الأزياء، والممثلون، والفنانون، ومقدمو البرامج الإذاعية وغيرهم؛ الأمر الذي يتيح للأطفال اختبار تجارب مشوقة جديدة في كل زيارة.

وتم بناء تفاصيل «كيدزانيا أبوظبي» على نحو مصغر يلائم الأطفال؛ ويعكس أعمال مدينة نمطية ذات شوارع معبّدة، ومركبات، واقتصاد فاعل، ووجهات تجسد «مؤسسات» معروفة في العالم الحقيقي.