«الإمارات للبيئة» تجمع 21 مليون كيلوغرام من النفايات لإعادة تدويرها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت رئيسة مجموعة عمل «الإمارات للبيئة»، حبيبة المرعشي، خلال الحفل السنوي الـ22 للمجموعة، الذي أقيم أخيراً في مجمع المعرفة بدبي، للاحتفال بأبطال إعادة التدويرالبيئي في دولة الإمارات، عن تمكن المجموعة من جمع 21 مليون كيلوغرام من النفايات منذ أن بدأت برنامج إعادة التدوير في 1997، مشيرة إلى جمع أكثر من 17 مليون كيلوغرام من الورق، و300 ألف من علب الألمنيوم، ومليون من البلاستيك، و2.5 مليون كيلوغرام من الزجاج، فضلاً عن جمعها أكثر من 100 ألف قطعة من أحبار الطابعات، وأكثر من 50 ألفاً من الهواتف المحمولة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 2000 مدرسة، وما يصل إلى 500 شركة، من خلال برامجها المختلفة لإدارة النفايات.

وذكرت المرعشي أن الاحتفال تم تنظيمه هذا العام تحت شعار «مكافحة تلوث الهواء»، الذي يتماشى تماماً مع رؤية ومهمة المجموعة، حيث عملت مجموعة عمل «الإمارات للبيئة» بلا كلل لمدة 28 عاماً، لمحاربة مخاطر النفايات، والتأكد من أن القليل منها يدخل إلى المكبات.

وأشارت، خلال الحفل الذي أقيم برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، العضو الفخري في مجموعة عمل «الإمارات للبيئة»، رئيس دائرة الطيران المدني رأس الخيمة، وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وبحضور كبار الشخصيات والمديرين التنفيذيين والمدارس والأسر والمعلمين ووسائل الإعلام، إلى أن جهود المجموعة أسهمت في تخفيف 73 ألفاً و393 طناً مترياً مكافئاً من غاز ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على 110 آلاف و662 متراً مكعباً من مساحة مكبات النفايات، وحماية 333 ألفاً و322 شجرة من القطع.