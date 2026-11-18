اختتمت مكتبة محمد بن راشد أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي نظمتها على مدار يومين، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بحضور أكثر من 1500 من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين والمهتمين بقطاعات المكتبات والنشر والتكنولوجيا، وسط مشاركة دولية واسعة وتفاعل لافت مع الجلسات والحوارات التي ناقشت التحولات المتسارعة في مستقبل المعرفة.

وشهدت القمة مشاركة أكثر من 50 متحدثاً ومديراً للجلسات يمثلون أكثر من 50 جهة محلية ودولية، ضمن برنامج تضمن أكثر من 25 جلسة وحواراً متخصصاً، جمعت ممثلين عن المكتبات ودور النشر والمتاحف والجامعات والمؤسسات البحثية والتكنولوجية، لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل إنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بتطوير منظومات معرفية أكثر موثوقية واستدامة.

وأبرزت نقاشات القمة مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير أطر مؤسسية ومهنية تعزز موثوقية المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والتحقق من المصادر، مع ضمان استمرار الدور البشري في تقييم المعرفة وصون الحقوق الفكرية والثقافية.

كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية تسريع جهود رقمنة التراث والمجموعات المعرفية والإصدارات العربية والوطنية، وتطوير حلول مستدامة لحفظ المحتوى الرقمي وإتاحته، وتعزيز حضور اللغة العربية والتنوع الثقافي في التطبيقات الذكية، بما يضمن تمثيلاً أكثر شمولاً للمعرفة والثقافات المختلفة.

وأكدت المداولات أهمية توسيع الشراكات بين المكتبات ودور النشر والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات التكنولوجية، وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات المهنية، إلى جانب تشجيع المبادرات المشتركة التي تدعم البحث والنشر والترجمة والابتكار، بما يسهم في بناء منظومة معرفية إقليمية متكاملة، قادرة على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة في توجيهها.

وشهد ختام القمة تكريم الشركاء والجهات المنظمة واللجان التنظيمية وفرق العمل، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الدورة الثالثة، ودورهم في الإعداد والتنسيق والتنفيذ وتقديم تجربة تنظيمية متكاملة للمشاركين والمتحدثين والزوار، بما يعكس أهمية العمل المشترك في تنظيم الفعاليات المعرفية الدولية.