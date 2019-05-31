مجدي يعقوب: الإمارات حقّقت تقدماً طبـياً.. وأمراض القلب عربياً معضلة خطرة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكد جراح القلب المصري البريطاني، البروفيسور السير مجدي يعقوب، أن هناك تقدماً علمياً مستمراً في دولة الإمارات في المجال الطبي، معرباً عن سعادته الغامرة بذلك.

وأكد في تصريحات للصحافيين، عقب تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة خلف الحبتور للإنجاز للعام الجاري، أول من أمس، أهمية تواصل التعاون بين مؤسسته الطبية «مجدي يعقوب غلوبال هيلز»، والمؤسسات الطبية في الدولة، مشيراً إلى أنه ساعد على تصميم مستشفى الجليلة للأطفال.

ولفت إلى أن مؤسسته الطبية تستقدم أطفالاً مصابين بأمراض القلب من بلدان إفريقية، لعلاجهم في مصر، وتم إرسال عدد منهم إلى مستشفى الجليلة للأطفال لإجراء الجراحات اللازمة فيها، نظراً لوجود عدد كبير جداً منهم.

وأضاف أن مؤسسته تستقبل أيضاً أطفالاً من أميركا الجنوبية، خصوصاً بوليفيا، نظراً لأن حالتهم الصحية صعبة، وترفض المستشفيات هناك استقبالهم من أجل إجراء الجراحات، موضحاً أن أحد هؤلاء أجريت له عملية جراحية في أسوان، وعاد إلى بلده، لينعم بالصحة.

وذكر أن مشروعاته الطبية تغطي العديد من المناطق، منها أسوان والقاهرة في مصر، وكيغالي في رواندا، وموزامبيق، وجامايكا.

وأوضح يعقوب أن مشروعاته الطبية كلها ذات طابع خيري، ولا يوجد فيها بعد استثماري مطلقاً، مؤكداً أن الاستثمار الوحيد لها ينصب في العلم والشباب.

وكشف عن مشروع لإنشاء مستشفى جديد بحي 6 أكتوبر بالقاهرة، سيكون مخصصاً للعمليات المعقدة، وبطاقة استيعابية تصل إلى خمسة أضعاف طاقة مستشفى أسوان، مؤكداً أنه سيتم وضع حجر الأساس له في أكتوبر المقبل، على أن يتم إنهاء بنائه وتجهيزه خلال عام ونصف العام، بكلفة تبلغ 160 مليون دولار، مشيراً إلى أن مؤسسته لا تريد الاقتراض من البنوك لبناء المستشفى، كي لا تكون مضطرة إلى التحول إلى مستشفى استثماري.

وأضاف أن كلفة إنشائه كبيرة، ومن ثم هناك حاجة لدعم وتبرع المؤسسات الخيرية في الدول العربية، خصوصاً أن عدد المستفيدين منها سيقدر بالآلاف سنوياً، لافتاً إلى أن مستشفى أسوان يجري 1000 عملية قلب مفتوح سنوياً، و4000 عملية قسطرة، إضافة إلى 14 ألفاً يتلقون علاجاً في العيادات الخارجية، مؤكداً أن مستشفى القاهرة سيعالج خمسة أضعاف من يتم علاجهم في أسوان.

وشدد على ضرورة محاربة المرض والجهل، واستثمار طاقات الشباب، معتبراً أن العلم هو الطريق لإنقاذ الإنسانية.

ورداً على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب بالدول العربية، قال مجدي يعقوب، إن لدينا بالمنطقة العربية وإفريقيا انتشاراً للأمراض، بسبب روماتيزم القلب، وتلوث الهواء، والتدخين، والعوامل الجينية نتيجة زواج الأقارب، معتبراً أن استشراء أمراض القلب عربياً معضلة خطرة للغاية، تستلزم التعاون بين الناس والمؤسسات الطبية، والعلماء للحد من ذلك.

وكان مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، كرّم في مجلسه الرمضاني، البروفيسور السير مجدي يعقوب، بمناسبة فوزه بجائزة خلف أحمد الحبتور للإنجاز، على إنجازاته في مجالات جراحة القلب والصدر.

الحبتور: العلم سلاح للتقدم لا يفوقه شيء

أكد مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، في كلمته، أن العلم هو سر كل نجاح، وهو سلاح للتقدم لا يفوقه شيء، مقدماً الشكر إلى مجدي يعقوب، على كل ما قدمه للعلم، رافعاً اسم مصر والعالم العربي عالياً.

وأشار إلى أن الهدف من جائزة «خلف أحمد الحبتور للإنجاز» هو تقدير البارعين في مجالاتهم.