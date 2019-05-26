جمعية الصحافيين الإماراتية تشارك في اجتماع «الأمانة العامة»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

شاركت جمعية الصحافيين الإماراتية في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب، الذي عقد أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر الاجتماع، نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، ورئيس مجلس جمعية الصحافيين بالإمارات محمد الحمادي، والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب خالد ميري، ونقيب الصحافيين السودانيين صادق الروزيقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية عهدية أحمد.

وكرّم الاتحاد أول من أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية بإهدائه درع الاتحاد.

وأكد الحمادي، دعم الجمعية لاتحاد الصحافيين العرب، مضيفاً أن الاتحاد بحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة تجعل الدخل مستمراً. وأضاف خلال كلمة له في الاجتماع أن إعادة هيكلة الاتحاد يجب أن تكون أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الإعلام أصبح عاملاً مؤثراً في العالم أجمع، وأنه يحتاج إلى دعم كبير ويتغير على مستوى كبير، لذلك يجب أن يظل اتحاد الصحافيين العرب محافظاً على قوته.