السوق التراثية الخيرية.. تحف وعطور وأمنيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مارينا مول أبوظبي السوق التراثية الخيرية الخاصة بمؤسسة «تحقيق أمنية»، التي تعمل على إحياء وإبراز مبادرات ومبادئ الخير والعطاء والكرم، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المُستمدّة من فضائل الشهر الكريم، إضافة إلى تخصيص ريع السوق الخيرية لتحقيق أمنيات الأطفال.

وتحتوي السوق على مجموعة من العبايات والفنون واللوحات العربية، إضافة إلى الأعمال اليدوية والبخور والعطور، وغيرها من التحف والإكسسوارات العربية التقليدية المعروضة للبيع.

وستسهم عائدات سوق مؤسسة تحقيق أمنية الخيري في تحقيق آمال أطفال شخصت حالاتهم المرضية بالمستعصية، أو من يحتاجون إلى المساعدة لتحقيق أحلامهم، التي قد تراوح بين امتلاك أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية ذكية والسفر وزيارة أماكن مثل مدينة ديزني الترفيهية، وأداء العمرة. وستسهم السوق التراثية الخيرية في تعزيز الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأشار مارينا مول أبوظبي، إلى أنه يوزع في محيطه وجبات مجانية يومياً. كما يتزيّن بالديكورات المستوحاة من أجواء الشهر الكريم.