محمد القرقاوي: مسيرة الإمارات التنموية لن تتوقف.. و4 تريليونات درهم مشاريع تحت التنفيذ

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات تسابق العالم تحت راية الوطن الواحد، وتحت ظل قيادة استثنائية تتميز بالحكمة والسرعة في اتخاذ القرار ووجودها الدائم مع الناس في الميدان، وهدفها الأسمى أن تكون دولة الإمارات خَيَر دولة، وخَيَر حكومة، وخَيَر مجتمع لنصل إلى الرؤية الاستراتيجية في أن تكون أفضل دولة في العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عقدت برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال القرقاوي: «إن فِرَق عملنا في جميع الهيئات والمؤسسات تعمل دائماً بروح استثنائية، وبحماس كبير، كما هو متوقع من مجتمعنا، والنتيجة إيجابية، أسهمت في تعزيز اقتصادنا القوي والمرن في مختلف القطاعات، واستمرت المشاريع الحيوية: أكثر من أربعة تريليونات درهم قيمة المشاريع الإماراتية تحت التنفيذ.. رسالتنا للعالم واضحة.. وطننا لا يتوقف».

وأكد أن «مهمتنا جميعاً أن نضاعف العمل ونضاعف الإنجاز.. دولة الإمارات تعمل بروح المسؤولية، مسؤولية تجاه مستقبلها ومستقبل أبنائها، لنحقق رؤى القيادة، ونحافظ على صورة دولتنا الجميلة، والقوية، ومكانتها في أنها قدوة لكل من يراها».

وأضاف: «يكبر الإنسان بحجم المسؤولية التي يحملها وتكبر الحكومات بحجم مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع والأجيال القادمة».

وقال إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تُمثّل وقفة سنوية حاسمة، لتراجع الإمارات أعمالها، وتعيد ترتيب أولوياتها وتدرس واقعها وتخطط مستقبلها.

وأضاف: «في هذه الاجتماعات السنوية التي تضم أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات.. لدينا مهمة واحدة كما حددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن نكون أقوى في مجتمعنا، وأكثر مرونة في اقتصادنا، وأسرع في قراراتنا، وأفضل في تقديم خدماتنا»، مؤكداً: «في دولة الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه بل نضاعف العمل، ونسرّع الإنجاز، وإذا ما أراد أحد تأخيرنا عاماً، فنحن نعزز العمل كي نتقدم 20 عاماً».

وتابع: «مجتمع الإمارات يحمل إحساساً بالمسؤولية التاريخية، للحفاظ على المكتسبات والمنجزات.. فالإمارات تتميز بثقة الناس في قيادة الدولة وحكمتها.. وبحجم التلاحم والتماسك والمحبة في مجتمعنا.. وحجم الثقة من المقيمين.. والانضباط في المجتمع.. وفي المؤسسات.. وفي المدارس».

• في دولة الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه، بل نضاعف العمل، ونسرّع الإنجاز، وإذا ما أراد أحد تأخيرنا عاماً، فنحن نعزز العمل كي نتقدم 20 عاماً.