«الإمارات اليوم» تفوز بجائزة «التحقيق» في «تريم وعبدالله عمران»

المصدر: هاني عوكل - الشارقة

فاز مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، في حقل المقال الصحافي، ضمن حقول جائزة تريم وعبدالله عمران الصحافية الست، في دورتها الـ16 لعام 2018، عن مقاله في جريدة «الاتحاد» تحت عنوان «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات». وفازت بوابة العين الإخبارية، التي يرأس تحريرها الدكتور علي راشد النعيمي، في حقل الصحافة الإلكترونية، حيث استحدث هذا الحقل في دورة عام 2018 بديلاً عن «الكاريكاتير الصحافي». كما فازت الزميلة مروة محمد حسين، من مجلة «كل الأسرة» الأسبوعية، التي تصدر عن دار «الخليج» للصحافة والطباعة والنشر، في حقل الحوار الصحافي.

وفي حقل التحقيق الصحافي، فاز الزميل أشرف جمال، من جريدة «الإمارات اليوم»، عن موضوع «منصات قطرية تنشر أكاذيب في الفضاء الإلكتروني»، ركز فيه على سلامة بنية التحقيق في المقدمة والمتن والخاتمة، والتزم بالحيادية والجودة الصحافية. أما الزميل كمال قاسم، من صحيفة «غلف توداي» الصادرة باللغة الإنجليزية، فقد فاز في حقل التصوير الصحافي عن صورة احترافية تظهر بيئة الإمارات وجمالها الطبيعي. واستبعدت الأعمال المشاركة في حقل العمود الصحافي لقلة المشاركات وضعفها.

وبلغ عدد المشاركات في الدورة الحالية للجائزة 120 مشاركة، سجّل فيها حقل التحقيق الصحافي أكبر عدد من المشاركات، بلغ 50 مشاركة، يليه حقل الحوار بـ35 مشاركة، ثم 13 مشاركة للمقال و12 للتصوير و10 للعمود الصحافي.