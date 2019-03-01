«دبي للثقافة» تتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم في بطولة فزاع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى 2019، المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، من خلال الركن التراثي الذي ضم العديد من الحِرف اليدوية، وركن التصوير التراثي، والضيافة والمأكولات التقليدية، وركن الحناء، إلى جانب الورش التدريبية التطبيقية للحِرف التراثية، كما أسهمت في إقامة لوحة فنية جدارية تفاعلية للمشاركين من أصحاب الهمم.

وسعت «دبي للثقافة»، من خلال هذه المبادرة المميزة، إلى تعريف اللاعبين المشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 450 لاعباً من 45 دولة من حول العالم، إلى العادات والتقاليد والحِرف التراثية الإماراتية. كما عمد فريق الهيئة إلى تقديم المأكولات الشعبية الإماراتية إلى المشاركين في البطولة.

كما أهدت الهيئة لوحة فنية تخليداً لمشاركتها في البطولة لنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث قدمها المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، سعيد محمد النابودة، إلى رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، خلال زيارته مقر البطولة.

وينظم نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم - دبي 2019، حيث تضم البطولة ست بطولات دولية معتمدة لدى الاتحادات الدولية ولدى اللجنة الاولمبية الدولية. وأسهمت هذه البطولة في الارتقاء بالمدربين والفنيين واللاعبين بشكل كبير، حيث حظيت بسُمعة عالمية مميزة.

يذكر أن «دبي للثقافة» تلتزم بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقًا من تراث الإمارات، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات وتطوير المشروعات والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.