بلدية الحمرية تحتفل بمشاركة الأهالي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت بلدية مدينة الحمرية احتفالاً باليوم الوطني الـ47، من خلال تنظيم 15 فعالية، جسدت في معانيها صوراً من الولاء وتلاحم أبناء شعب الإمارات حول القيادة الحكيمة، وذلك بمشاركة واسعة شملت أهالي المدينة والدوائر الحكومية والأهلية، وسط بهجة وسرور الحضور، في أرض المعارض والاحتفالات بالحمرية.

وتابع حضور الاحتفال، الذي أقيم مساءً على ضفاف خور الحمرية بأرض المعارض والاحتفالات، بأجواء مفعمة بالوطنية، جملة من الفقرات التي عبرت عن الموروث الإماراتي المجيد، بجانب إلقاء كلمات وقصائد تتغنى بالحدث والوطن وتعبر عن الشكر والولاء للقيادة الرشيدة، بالإضافة لعرض فيديو عن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، علاوة على عروض مسرحية وشعبية غنائية ومعارض فنية، وفقرة الأسئلة الوطنية المتنوعة وعرض الصقور، بمشاركة نوعية شملت الجهات الرسمية والرياضية والأهلية والمدارس في منطقة الحمرية.

يشار إلى أن احتفال اليوم الوطني الـ47، الذي أقامه مجلس بلدي وبلدية الحمرية، شهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً من كل فروع الدوائر الحكومية بالحمرية والأهالي وأعيان المنطقة.