«سيتي ووك».. عروض وفعاليات ترفيهية في اليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم «سيتي ووك»، في دبي، الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، عبر مجموعة واسعة ومنوّعة من الفعاليات والعروض الترفيهية الممتعة. وبدءاً من الأول حتى الثالث من ديسمبر، سيستمتع الزوار برقصات العيالة والحربية التقليدية الإماراتية التي تحتفي بذكرى الآباء المؤسّسين لدولة الإمارات وبالتراث الإماراتي الأصيل.

وستزيّن «سيتي ووك» الأعلامُ الإماراتية التي سترفرف مرحّبة بزوار الوجهة، الذين سيحصلون على الهدايا الرمزية بهذه المناسبة الوطنية، مثل الأعلام والدبابيس خلال أيام الاحتفالات.

وسيقوم متجر Saray Perfumes بوضع لوحة تخلّد ذكرى الأب المؤسّس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، باستخدام خشب البخور النادر ذي الرائحة العطرة، وسيتم الكشف عن هذه اللوحة في الثاني من ديسمبر، وستُعرض في موقع استراتيجي في «سيتي ووك»، تماشياً مع الشعار الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني الـ47 للإمارات «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وخلال الفترة بين 29 نوفمبر والثالث من ديسمبر، يقام في الوجهة عدد من ورش العمل الفنية والحرفية، وجلسات الرسم على الوجوه في منطقة مخصصة قرب النوافير وأمام متجر جوديفا.