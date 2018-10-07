«خيرية الشارقة» تكرّم 11 معلماً ومعلمة في مدارس كلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّمت جمعية الشارقة الخيرية 11 معلماً ومعلمة من المعلمين المثاليين والمتميزين، ثلاثة معلمين وثماني معلمات، في مدارس عدة بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية، بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف في الخامس من أكتوبر كل عام، ويحتفل فيه العالم بالمعلم، وينظم الأنشطة والفعاليات والبرامج من أجل تكريم المعلمين وتعظيم شأنهم، ومعرفة احتياجاتهم وتوفيرها لهم، بما يسهم في الاستمرار بتأدية رسالتهم على أكمل وجه، وتعبيراً عن دورهم الكبير والمستمر في العملية التعليمية والتربوية، والارتقاء بمهنة التعليم، وتقديراً لجهودهم في الوعي والمعرفة والنهضة.

وجاء التكريم في إطار حرص الجمعية على التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي، ولإبراز دورها الفعال في المشاركة الإيجابية في الفعاليات والأنشطة داخل الدولة وخارجها، وتعبيراً عن تقديرها لمكانة وأهمية المعلم ودوره الفعال والبارز، وتأثيره الإيجابي في إعداد النشء، والارتقاء بمستواهم ووعيهم ومعرفتهم، وإعدادهم الإعداد الجيد ليكونوا النواة واللبنة الأساسية في بناء مجتمع الإمارات.

وقال مدير جمعية الشارقة الخيرية في إدارة فرع كلباء، ناصر مسعود بلال فيروز، إن فريق الجمعية المكلف قام بتنفيذ الفعالية بزيارة المدارس في مدينة كلباء، وجرى تكريم المعلم المثالي في تلك المدارس، حسب الترشيح المسبق والمرسل للجمعية من إدارة كل مدرسة.ولفت إلى أن الجمعية كرّمت عدداً من المعلمين المتميزين والمثاليين لإعطائهم الحافز المعنوي الذي يدفعهم إلى مزيد من البذل والعطاء.