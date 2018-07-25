ورش عمل في مخيم القصباء الصيفي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، ورشة عمل علمية خلال الأسبوع الأول من مخيمها الصيفي، استهدفت تشجيع الأطفال المشاركين على اكتشاف مواهبهم الهندسية من خلال تعلمّ طريقة صناعة الروبوتات والطائرات بدون طيار.

وأقيمت ورش العمل والأنشطة تحت عناوين متنوعة، تضمنت «روبوتات مايندستورم» و«الطائرات بدون طيار والديناميكا الهوائية» و«المهندسون الصغار»، وهدفت إلى تحفيز خيال الأطفال من خلال إشراكهم في نشاطات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.

ويستهدف المخيم الأطفال من عمر خمس سنوات فما فوق، ويقام في مسرح القصباء، بالتعاون مع مركز «ستيما» التعليمي، الذي يقدم سلسلة من الدورات التدريبية لمساعدة الأطفال على تطوير مهارات التواصل والتفكير الناقد واتخاذ القرار وحل المشكلات، إضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتشجيعهم على التعلم مدى الحياة واكتشاف مواهبهم الإبداعية.