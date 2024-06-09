بدور القاسمي لخريجي دفعة الربيع في «أميركية الشارقة»: رحلتكم بدأت للتو

احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة بتخريج دفعة ربيع 2024، وذلك خلال حفل نظم أمس.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، في كلمتها أمام الحضور أن النجاح الأكاديمي والمادي مهم في الحياة، لكن قوة الشخصية هي المقياس الحقيقي لقيمة الشخص.

وقالت: «كل فعل تقوم به، سواء في عائلتك أو مكان عملك أو مجتمعك، سيسهم في تشكيل العالم الذي ستعيش فيه أنت وأولادك».

وأضافت: «تتعلّق قوة الشخصية بفعل الشيء الصحيح، خاصة عندما يكون الأمر صعباً وعندما لا تكون هناك مكافأة ملموسة. تحلّ بالشجاعة للتحدّث والدفاع عما هو صواب. أهنئكم، دفعة ربيع 2024، فرحلتكم بدأت للتو، وأنا متشوقة لرؤية تأثيركم الإيجابي على العالم».

من جهته، هنأ مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتور تود لورسن، دفعة الخريجين، مضيفاً «نفتخر في الجامعة بالإعداد القوي والصارم لطلبتها في مجالات الدراسة التي يختارونها، فنحن لا نركز على مجالات تخصصهم فحسب، بل نعطيهم لمحة عن المجالات العلمية والأدبية الأخرى بما يزودهم بمهارات مهمة مثل التفكير التحليلي، وحل المشكلات، وفرص استكشاف مواهبهم وشغفهم. مبارك لكم جميعاً هذا النجاح في اجتياز هذه التجربة الغامرة، وعلى تحقيق التفوق في إنجازاتكم العلمية والإبداعية».

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي خلال حفل التخريج الطلبة المتفوقين، حيث منحت الطالبة الخريجة فاطمة راشد بن طليع، تخصص مالية، كأس رئيسة الجامعة، لتحقيقها أعلى معدل تراكمي في دفعة ربيع 2024، ومنحت الطالب الخريج جواد عمران شيخ، تخصص هندسة ميكانيكية، كأس مدير الجامعة لتميّزه الأكاديمي وحسن السلوك وخدمة الجامعة.