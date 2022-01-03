«إنفينيسيما» ماكينة جديدة لتحضير القهوة في المنزل

المصدر: مادة اعلانية

أطلقت «نسكافيه دولتشي غوستو» و«ديلونجي» ماكينة القهوة الجديدة «إنفينيسيما» Infinissima” الحائزة على عدة جوائز، والتي تتميز بتصميمها الجذاب والأنيق وتوفر لعشاق القهوة نكهات عالمية المستوى بمنتهى السهولة في منازلهم. وتتوفر الماكينة في أسواق السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والأردن وقطر.

وتأتي الماكينة المبتكرة ثمرة شراكة مع شركة «ديلونجي» الإيطالية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، وتنفرد بتصميمها المبتكر المستوحاة من رمز اللانهاية لتضفي بذلك لمسة من الأناقة على مختلف المطابخ الحديثة وتتناغم مع بيئات المعيشة العصرية.

و قال رائف لبكي، المدير التنفيذي للأعمال – القهوة والمشروبات في نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في أعقاب النجاح الذي حققته ماكينات تحضير القهوة»إسبيرتا«و»جينيو إس بلس«، يسعدنا اليوم توسيع المجموعة بإطلاق ماكينة نسكافيه دولتشي غوستو إنفينيسيما. وتأتي الخصائص المتطورة المدمجة في الماكينة الجديدة تأكيداً على التزامنا بوعدنا للعملاء بابتكار أرقى تجارب تحضير القهوة، وتمكين عشاقها من التمتع بتحضير كوب القهوة المفضل لديهم بكل سهولة في منازلهم».

قال ماركو ديلرنيا، المدير الإداري لشركة «ديلونجي» في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: «انطلقت الشراكة المتميزة بين ديلونجي ونسكافيه دولتشي غوستو هذا العام بهدف دفع عجلة مبيعات ماكينات تحضير القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستسهم الشبكة القوية التي تتمتع بها مجموعة ديلونجي من الموزعين والشركاء التجاريين في مختلف أنحاء المنطقة في دعم وتوزيع وتسويق ماكينات دولتشي غوستو، ويأتي إطلاق تشكيلة إنفينيسيما الجديدة ليثري ذلك».

تقدم ماكينة «إنفينيسيما» الجديدة شاشة مبتكرة منحنية وجديدة بالكامل تعمل باللمس، وتتميز بسهولة استخدامها لتمكين المستهلكين من تحضير قهوتهم المفضلة حسب رغبتهم.

يمكن للمستهلكين اختيار حجم الكوب الذي يناسبهم عند تحضير قهوتهم باستخدام ماكينة «إنفينيسيما»، وذلك بفضل خيار XL لتحضير قهوتهم واصطحابها معهم أثناء خروجهم من المنزل. وبدءاً من أكواب الإسبريسو الصغيرة إلى كوب قهوة الأمريكانو الكبير، تضع هذه الماكينة المبتكرة خيارات القهوة المفضلة في متناول العملاء بكل سهولة في منزلهم.

يمكن للمستهلكين تحضير القهوة الباردة أو الساخنة حسب الرغبة، بفضل قدرة الماكينة على تغيير درجة حرارة المياه بلمسة بسيطة على شاشتها. فسواء كنتم تعشقون نوعاً معيناً من القهوة، أو ترغبون بتحضير أنواع قهوة متعددة لأصدقائكم، تلبي «إنفينيسيما» مختلف أذواق عشاق القهوة وبدرجة الحرارة المناسبة.

يذكر منبه إزالة الترسبات المستخدمين بضرورة إزالة الرواسب المتراكمة بسبب الاستخدام، وذلك بوتيرة منتظمة للحفاظ على أفضل أداء للماكينة.

تضم الماكينة أيضاً خزان مياه مدمج بسعة 1.2 لتر يتيح تحضير كميات كبيرة من القهوة، في حين تصل القدرة القصوى للمضخة إلى 15 بار لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمذاق القهوة الغنية في منازلهم. وتوفر الماكينة خيار الوضع البيئي Eco-mode الذي يسهم في تقليص استهلاك الطاقة، إلى جانب شاشة LED منحنية تعمل باللمس. وتأتي الماكينة باللونين الأسود والأبيض.

تتوفر «نسكافيه دولتشي غوستوإنفينيسيما» في المتاجر وعبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.dolcegusto-me.com/.

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