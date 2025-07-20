خبيرة تُحذّر: لا تتركوا زجاجات المياه في الشمس

حذرت الخبيرة الألمانية دانييلا كريل من ترك الزجاجات المصنوعة من مادة «البولي إيثيلين تيرفثالات» المعروفة اختصاراً بـ«PET» في ضوء الشمس المباشر أو في سيارة ساخنة، لأن الحرارة قد تُعزز إطلاق مادة «الأسيتالديهيد» الخطرة.

وأوضحت الخبيرة في مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، أن الكميات الزائدة من «الأسيتالديهيد» في الجسم تؤدي إلى اضطرابات في التوازن الداخلي، محذرة من أن الارتفاع الحاد في مستويات هذا المستقلب قد يؤدي إلى الوفاة، لأنه يشكل خطورة على الجهاز القلبي الوعائي بصفة خاصة.

كما أن «الأسيتالديهيد» مادة مسرطنة ترفع خطر الإصابة بسرطان المريء والقولون والبنكرياس والكبد.

ولتجنّب هذه المخاطر الجسيمة، لا ينبغي تناول الماء من زجاجة «PET» إذا كان مذاق الماء حلواً قليلاً وذا نكهة فاكهية، إذ يدل ذلك على تسرب مادة «الأسيتالديهيد» من الزجاجة إلى الماء.