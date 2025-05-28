علاقة نقص فيتامين «د» بالإصابة باضطرابات نفسية.. دراسة تنصح الحامل بشحن مخزون جسمها منه لأجل طفلها

أوردت مجلة «لانسيت» للطب النفسي أن نقص فيتامين «د» لدى الحوامل يرفع خطر إصابة أطفالهن بالعديد من اضطرابات النمو العصبي في وقت لاحق من الحياة مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفقدان الشهية العصبي والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والفصام؛ كما .

وتستند المجلة العلمية في ذلك إلى نتائج دراسة دنماركية - أسترالية مشتركة، والتي فحصت السجلات الطبية لما يقرب من 72 ألف شخص وُلدوا بين عامي 1981 و2005، مع مقارنة الحالة الصحية النفسية وتناول فيتامين «د».

وتوصلت الدراسة إلى وجود أدلة تربط بين نقص فيتامين «د» لدى الأطفال حديثي الولادة والعديد من اضطرابات النمو العصبي، ويُعزى ذلك إلى أهمية الفيتامين لنمو الدماغ.

وللحد من خطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي، ينبغي للمرأة أثناء فترة الحمل الحرص على شحن مخزون جسمها من فيتامين «د» من خلال التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف؛ إذ تساعد أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين «د» بنفسه؛ لذا يُطلق على الفيتامين اسم «فيتامين الشمس».

كما يمكن للحامل إمداد جسمها بفيتامين «د» من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الجبن والبيض والأسماك.

وفي حالة النقص الشديد يمكن للحامل تناول المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامين، ولكن تحت إشراف الطبيب.