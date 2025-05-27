«تويوتا» تطلق «راف4» الجديدة: أكثر جرأة وجاذبية

أطلقت شركة تويوتا سيارتها RAV4 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RAV4 الجديدة تطل في جيلها السادس بشخصية أكثر جرأة وجاذبية، والتي ترسم ملامحها مصابيح الضوء النهاري على شكل حرف C.

وفي المقصورة الداخلية، تهيمن العملية والبساطة على التصميم، مع أزرار كبيرة لسهولة التحكم، فضلاً عن شاشة عدادات رقمية قياس 3ر12 بوصة ونظام ملتيميديا قياس 9ر12 بوصة.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين Plug-in بقوة 268 أو304 حصان، مع بطارية سعة 7ر22 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى نحو 100 كلم.

أما النسخة الهجينة العادية فتأتي بنفس محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر وتتوافر بقوة 183 أو191 حصان.

وتتضمن باقة أنظمة السلامة مساعد الكبح الاضطراري ونظام تحذير المرور المتقاطع في الأمام ومحذر الاصطدام الخلفي وكاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى وظيفة الصف الأوتوماتيكي بالتحكم عن بعد.