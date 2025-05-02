"انتيريرز الإمارات" تطلق حملة "من أجيال، إلى أجيال" ضمان لمدة 5 سنوات على قطع الأثاث الخالدة

"انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية، أعلنت عن إطلاقها حملةً غير مسبوقة تحت عنوان "من أجيال، إلى أجيال"، والتي تُشكل احتفاليةً استثنائية بالتصاميم الخالدة والحِرفية المتوارثة والجودة الفائقة.

تُسلّط هذه الحملة الضوء على الالتزام الثابت من "انتيريرز الإمارات" بتقديم قطع أثاثٍ لا تكتفي بإضفاء الطابع الراقي على المساحات الداخلية العصرية فحسب، بل تعمّر طويلاً، وتتحدّى عوامل الزمن.

في صلب هذه المبادرة يكمن وعدٌ واضح لا لبس فيه: ضمان لمدة 5 سنوات على مجموعةٍ حصرية من أعرق العلامات التجارية وأكثرها شهرةً ومصداقية في عالم الأثاث.

تجسّد هذه الحملة الالتزام الثابت والدائم من "انتيريرز الإمارات" بقيمها الثلاث الأساسية: جودة لا تُضاهى، تصاميم وجماليات خالدة، متانة تتناقلها الأجيال.

كل قطعةٍ في مجموعات "انتيريرز الإمارات" مميزة بصورةٍ مطلقة، وتأتي ثمرة إتقانٍ ملفت وحِرفية عالية تلتزم بهما مصانع مرموقة في كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية، وتُستخدم في تصنيعها موادّ فاخرة وعالية الجودة، مثل الأخشاب والجلود الطبيعية، والأقمشة الأوروبية الفاخرة، مع تشطيباتٍ يدوية منفذة بدقّةٍ مذهلة.

تأتي هذه المبادرة الرائدة وغير المسبوقة لتُؤكد ثقة الشركة المطلقة بالسمات الاستثنائية التي تنفرد بها مجموعاتها، وتشجّع العملاء على الاستثمار في قطع أثاثٍ ذات قيمةٍ وأناقةٍ ثابتتين على المدى الطويل.

الضمان الجديد لمدة 5 سنوات يشمل مجموعةً مختارة من أبرز تشكيلات العلامات التجارية الفاخرة من "انتيريرز الإمارات"، بما فيها Michael Amini و Giorgio Collectionو Alf ItaliaوNicoletti و Bernhardtو Marinerو ART Furnitureو Décor-Rest و LexingtonوFama.

وعلق رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات" قائلا : "تتجاوز حملة "من أجيال، إلى أجيال" مجرّد كونها شعاراً جذاباً، لتشكل انعكاساً فعلياً لكياننا وما نحن عليه في الواقع، حيث رسخت "انتيريرز الإمارات" حضورها في منازل الناس وحياتهم اليومية في المنطقة على مدار عقود، وقدّمت لأجيالٍ متعاقبة قطع أثاثٍ مصنّعة بعنايةٍ فائقة وجودة عالية ودقّة متناهية".

وأضاف: "قطع الأثاث التي نقدّمها لعملائنا مصنوعةٌ لهدفٍ واضح ومحدّد: أن تدوم طويلا، تماماً كالعلاقة التي نسجناها معهم على مرّ السنين.

ومع إطلاق ضماننا لمدة 5 سنوات على علاماتٍ تجارية مختارة، نؤكد حقيقةً بسيطة وثابتة: كما نحن، أثاثنا يدوم".

ويأتي إطلاق هذه المبادرة السبّاقة ليرسخ مكانة "انتيريرز الإمارات" ليس كشركةٍ رائدة في عالم تجارة التجزئة في قطاع الأثاث فحسب، بل كشريكٍ موثوق به في نمط حياة كلّ عميل، من خلال توفيرها حلولاً عملية وجمالياتٍ رائعة تكرّس ذاتها رفيقةً دائمة في حياتنا العصرية.

حملة "من أجيال، إلى أجيال" متاحة الآن لدى جميع صالات عرض "انتيريرز الإمارات" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر الموقع الإلكتروني:www.interiorsfurniture.com