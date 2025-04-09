يُشتبه بأنها تسبب السرطان.. قلّايات مطابخ في قفص الاتهام

تعد المقالي المزودة بطبقة مانعة للالتصاق عملية للغاية، غير أنها قد تحتوي على مواد يُشتبه في أنها تضر بالبيئة وتسبب السرطان.

وأوضح مركز استشارات المستهلك في ولاية هامبورغ الألمانية أن المقالي المزودة بطبقة مانعة للالتصاق غالباً ما تحتوي على ما يعرف بالمواد الألكيلية المشبعة بالفلور والمتعددة الفلور، والتي تمتاز بأنها أكثر مقاومة للحرارة كما أنها طاردة للدهون والماء.

غير أن هذه المواد المعروفة اختصاراً بـ (PFAS) تدوم طويلاً وتتراكم في الطبيعة والبشر؛ إذ يُشتبه في كونها مسببة للسرطان.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي استخدام المقالي الخالية من المواد الألكيلية المشبعة بالفلور والمتعددة الفلور، واستخدام الصحية بدلاً منها؛ مثل المقالي الخزفية.