مرض «قدم الرياضي».. داء جلدي مُعدٍ للغاية

يصف مختصون مرض قدم الرياضي بأنه داء جلدي مُعدٍ للغاية، تسببه الفطريات، ويُصيب غالباً الأقدام.

وأوضح موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن سبب تسميته بهذا الاسم يرجع إلى أن أقدام الرياضيين أكثر عُرضة للإصابة بفطريات الأقدام، بسبب ارتفاع درجة حرارتها، وزيادة رطوبتها، بفعل ارتداء الأحذية الرياضية لمدة طويلة.

وتشكل البيئة الرطبة والدافئة للأقدام في الأحذية الرياضية بيئة مثالية لتكاثر الفطريات، وتتمثل العلامات الدالة على الإصابة بفطريات القدم في التغيرات الطارئة على لون الأظافر وسُمكها، إذ يتغير لون الأظافر إلى اللون الأصفر، بينما يزداد سمك الأظافر.

وتشمل الأعراض الحكة والتورم وتقشر الجلد وتساقطه، إضافة إلى ظهور البثور.

ويمكن علاج مرض قدم الرياضي بوساطة الكريمات والمراهم المحتوية على مضادات الفطريات، مع مراعاة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية المتمثلة في تغيير وغسل المناشف يومياً، وعدم مشاركتها مع الآخرين، للحيلولة دون انتقال العدوى إلى الآخرين.

وللوقاية من الإصابة بفطريات الأقدام، ينبغي ارتداء أحذية رياضية وجوارب تتمتع بتهوية جيدة، مع مراعاة عدم المشي بأقدام حافية في حمامات السباحة أو المراحيض العامة أو غرف تغيير الملابس.

• للوقاية من الفطريات ينبغي ارتداء أحذية رياضية وجوارب تتمتع بتهوية جيدة.