الهليون كنز من الفيتامينات والمعادن.. بشروط

أفادت خدمة استعلامات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية بأن الهليون (أسبراجوس) يتمتع بفوائد جمّة للصحة، غير أنه تناوله لا يخلو من المحاذير الصحية.

ويمتاز الهليون بأنه قليل السعرات الحرارية؛ إذ يحتوي على نحو 20 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

كما يعد الهليون كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ إذ إنه غني بالبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم وفيتامينات A وB1 وB2 وC وE وحمض الفوليك.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الألياف التي يحتوي عليها الهليون على تعزيز وظيفة الأمعاء الصحية، في حين تعمل كتلة بناء البروتين «الأسباراجين» على تحفيز وظائف الكلى، وبالتالي يكون لها تأثير مدر للبول.

ومن ناحية أخرى، ينبغي للأشخاص الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بحصوات الكلى، أن يكونوا حذرين عند تناول الهليون؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الأكساليك.

وبالمثل ينبغي للأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من حمض البوليك في الدم تناول الهليون باعتدال.

. 20 سعرة حرارية في 100 غرام.