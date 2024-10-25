السعد هوم يفتح أبوابه في المملكة العربية السعودية: رحلة الراحة تبدأ من الرياض

افتتحت مجموعة "السعد هوم"، المتخصصة في المفارش ومستلزمات السرير والمنزل، أول متجر ذكي للمفارش في المملكة العربية السعودية في الرياض بحي العقيق، وذلك بعد تحقيقها لانتشار واسع وصدى كبير في دولة الإمارات وسلطنة عمان. وقد برز "السعد هوم" بمنتجاته المميزة وأسعاره المنافسة وبتطبيقها الالكتروني مع تقديم منتجات متنوعة من مفارش السرير، المراتب، المعطرات، والسجاد، حيث تجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية، مما جعلها الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن الراحة والرفاهية في منازلهم.

تميز حفل الافتتاح بحضور عدد من أبرز مشاهير المملكة العربية السعودية والإمارات، من بينهم مروى راتب، علي طاهر، أسامة داود، الربع وكحلي، دكتور اوفر، سناب الامارات، أميرة محمد ووجدان الفرحان ، بالإضافة إلى العديد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، ما أضفى على الحدث جواً من الحماس والتفاعل. وتخلل الحفل عرض قصة نجاح "السعد هوم" على شاشات كبيرة، حيث استعرض مسيرة العلامة التجارية وتفوقها في عالم المفروشات. كما تم تنظيم عرض أزياء فريد من نوعه يدمج بين موضة الأزياء العصرية ومنتجات "السعد هوم"، بالتعاون مع مصممة الأزياء العالمية بسمة مبارك، والتي استطاعت أن تضفي لمسة من الأناقة والتميز على الحدث، عبر استخدام المفارش والبطانيات الفاخرة في العروض.

وفي تصريح له حول هذا الحدث، عبّر السيد محمد السعدي، صاحب مجموعة "السعد هوم"، عن سعادته الكبيرة بافتتاح الفرع الأول في المملكة، قائلاً: "إننا فخورون بإطلاق هذا الفرع في المملكة العربية السعودية، وملتزمون بتقديم أفضل المنتجات بأعلى جودة وبأسعار تناسب الجميع، مع توفير خدمة توصيل سريعة لجميع أنحاء المملكة من خلال تطبيق ’ السعد هوم‘." وأكد السعدي أن حفل الافتتاح تم تنظيمه بشكل مميز ليتماشى مع مكانة أهل السعودية، ويعكس التزام "السعد هوم" بتقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائها.

كما قام السعد هوم بحدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط من خلال دمج عالم الازياء والموضة بمفارش السرير ، حيث تم تصميم كافة كافة الازياء بمنتجات ومفارش السعد هوم.

https://www.alsaadhome.com

رابط التطبيق:

https://onelink.to/rdyasy