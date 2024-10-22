وصفة للحماية من أمراض القلب.. جهزوا الدرّاجة

يساعد ركوب الدراجة الهوائية بانتظام على تقوية القلب وخفض ضغط الدم المرتفع، ما يسهم في الحماية من أمراض القلب، كما يعمل على إبطاء تطور أمراض القلب التاجية، وفق مؤسسة القلب الألمانية.

ولهذا الغرض أوصت المؤسسة بركوب الدراجة الهوائية بمعدل خمس مرات أسبوعياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في المرة (أكثر من 150 دقيقة في الأسبوع).

وبالنسبة للمصابين بأمراض القلب، فإنه ينبغي لهم فحص القلب من قبل طبيب القلب قبل ركوب الدراجة الهوائية؛ إذ يمكن للطبيب من خلال الاستعانة بتخطيط كهربية القلب بالجهد تحديد معدل التدريب المناسب، ويمكنه أيضاً التحقق من تأثير أدوية القلب على نظام القلب والأوعية الدموية والأداء البدني.

كما يُوصى مرضى القلب بركوب دراجة مزودة بجهاز لقياس معدل ضربات القلب، للحيلولة دون تعرض القلب لحمل زائد.

كما أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن ركوب الدراجة الهوائية بانتظام يتمتع بفوائد صحية أخرى؛ إذ يعمل على زيادة قوة التحمل وتقوية الرئة وتقوية عضلات المقعدة والرجل.

ويعد ركوب الدراجة الهوائية صديقاً للمفاصل؛ لأن معظم وزن الجسم يقع على السرج، ما يحمي مفاصل الورك والركبة. كما تعمل حركة الدواسة أيضاً على تعزيز إمداد الغضروف المفصلي بالعناصر المغذية.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد ركوب الدراجة الهوائية بانتظام على التمتع بوزن صحي؛ إذ يساعد ركوب الدراجة الهوائية لنصف ساعة على حرق نحو 150 إلى 250 سعرة حرارية.