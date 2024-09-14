فساتين الزفاف 2024.. فخامة رومانسية بإطلالة الأميرات

تمثل الفخامة والرومانسية عنوان موضة فساتين الزفاف في 2024، لتمنح العروس إطلالة أنيقة وحالمة في ليلة العمر.

وأوضحت سوزان ليبه - برنارد، رئيسة تحرير مجلة «العروس والعريس» الألمانية، أن إطلالة الأميرات تشهد رواجاً كبيراً هذا العام، حيث تأتي فساتين الزفاف مصنوعة من خامة الكريب الفاخرة أو الساتان الحريري المتلألئ، ما يمنح العروس مظهراً ملكياً.

كما يخطف فستان الزفاف الأنظار من خلال الذيل الطويل الذي يعكس الفخامة والأبهة. ويسري ذلك أيضاً على الأكمام الخفاشية التي يمكن خلعها.

ومن ناحية أخرى، تزدان فساتين الزفاف هذا العام ببعض التفاصيل الرومانسية مثل الفيونكة والزهور ثلاثية الأبعاد.

وعلى الجانب الآخر، أوردت مجلة «Vogue» المعنية بالموضة والجمال أن موضة فساتين الزفاف تشمل أيضاً اتجاهاً نحو البساطة والعملانية.

وبالنسبة للألوان، تشهد موضة فساتين الزفاف هذا العام رواجاً كبيراً للون «Peach Fuzz»، وهو لون خوخي دافئ اختاره معهد بانتون الأميركي للألوان ليكون لون عام 2024.