الملفوف الصيني.. كنز من الفيتامينات والمعادن

نصح خبراء مركز «الصحة» في ألمانيا بتناول الملفوف الصيني، مشيرين إلى أنه يتمتع بفوائد صحية كثيرة، إذ يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات من ناحية، ويقي من الإصابة بالأمراض المزمنة من ناحية أخرى.

وأوضح خبراء المركز أن الملفوف الصيني يُعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، إذ إنه غني بفيتامين B9 (حمض الفوليك) المهم للحامل والجنين، وفيتامين C الذي يعزز المناعة، وفيتامين K المهم للعظام.

ويشتمل الملفوف الصيني أيضاً على البوتاسيوم المهم للعضلات والأعصاب والقلب، والكالسيوم المفيد للعظام، والحديد المفيد للدم.

ويحتوي الملفوف الصيني على مركبات النبات الثانوية المعروفة باسم «البوليفينول»، والتي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، وبالتالي فهي تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، والتي ترتبط بالإجهاد التأكسدي.

ويشتمل الملفوف الصيني أيضاً على زيت الخردل، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يمتاز بتأثير مضاد للسرطان.

. يحتوي على مركبات النبات الثانوية التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات.