اكتشاف مهم حول السمنة.. مفتاح المقاومة في المخ

تعد السمنة من المشكلات المزمنة التي تؤثر في صحة الإنسان، ولكن فريقاً من الباحثين من جامعة أبردين الأسكتلندية توصل إلى اكتشاف مهم بشأن طريقة تحكم المخ في الشهية والشعور بالجوع، وذلك عبر مجموعة من الخلايا التي تتحكم في الوزن.

وتفرز هذه الخلايا مادة كيميائية تسمى «جابا»، يتمثل دورها الرئيس في حجب إشارات معينة داخل المخ تتعلق بالشعور بالشبع والامتلاء.

وقال رئيس فريق الدراسة في معهد رويت، التابع لجامعة أبردين، الباحث بابلو بلاكو: «لقد توصلنا إلى وجود مجموعة من الخلايا العصبية في جذع المخ التي تستشعر كمية الغذاء الذي يستهلكه الجسم، ثم تقوم بتعطيل الخلايا العصبية المسؤولة عن الشعور بالجوع في جزء آخر من المخ».

وأضاف أن فائدة هذا الاكتشاف تتمثل في أنه يفتح المجال أمام وضع استراتيجيات جديدة لعلاج السمنة.