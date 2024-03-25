الشعور بوخز وتنميل مستمرين في الذراع.. ناقوس خطر

أفاد مركز «الصحة» في ألمانيا بأن الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع، يُنذر بالإصابة بواحدة من المشكلات الصحية الخطرة التالية:

■ السكتة الدماغية: عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من الأحيان تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.

■ الانزلاق الغضروفي: حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.

■ اعتلال الأعصاب: اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل المنبهات، وفي الأغلب يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم أو تعاطي الكحول المزمن.

■ متلازمة النفق الرسغي: في الأغلب يتعرّض العصب المتوسط للانضغاط والتضيق.

■ شد العضلات: يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف والرقبة سبباً آخر للوخز والتنميل في الذراع. ويمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل المثال بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.

■ اضطراب التمثيل الغذائي: يمكن أيضاً أن يصاحب الاضطرابات الأيضية شعور بالتنميل والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا علامة على مرض السكري.