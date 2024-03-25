أعمال القطع والحفر والغرس.. مفيدة لعضلات البطن والظهر

أكدت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والحوادث أن العمل في الحديقة مفيد لصحة الظهر، إذ تساعد أعمال القطع والحفر والغرس على تدريب العديد من مجموعات العضلات، بما في ذلك عضلات البطن والظهر، ما يسهم في ثبات واستقرار العمود الفقري. وأضافت الجمعية أن العمل في الحديقة يساعد أيضاً على تحسين وضعية الجسم، إذ تعمل التسلسلات الحركية أثناء العمل في الحديقة على معادلة الإجهاد العضلي أحادي الجانب، الذي يحدث أثناء الحياة اليومية، على سبيل المثال بسبب الجلوس لفترة زمنية طويلة.

وإضافة إلى ذلك، يسهم العمل بالحديقة في الحفاظ على حركية المفاصل. وللحفاظ على صحة العظام أثناء العمل في الحديقة، ينبغي رفع الأشياء الثقيلة مثل «إصيص الزهور» بشكل صحيح، ولهذا الغرض ينبغي اتخاذ وضعية القرفصاء مع مراعاة أن يتخذ الظهر وضعية منتصبة، ثم رفع الأشياء. وكبديل يمكن استخدام عربة اليد، لنقل الأشياء الثقيلة.

ومن المهم استخدام أدوات البستنة ذات المقبض الطويل، لتجنب الركوع والانحناء لفترة زمنية طويلة، حفاظاً على صحة العمود الفقري ومفاصل الركبة.