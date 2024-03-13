قلة النوم تزيد احتمالات الإصابة بالسكري

توصلت دراسة علمية أجريت في السويد إلى أن النوم لفترة تراوح بين ثلاث وخمس ساعات ليلاً فقط، تزيد مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وأكد باحثون من جامعة أوبسالا السويدية، أن الالتزام بوجبة غذائية صحية فحسب، ليس كافياً للوقاية من مضار عدم الحصول على جرعة كافية من النوم كل ليلة.

واختبر الفريق البحثي الصلة بين قلة النوم والنوع الثاني من السكري، الذي يؤثر في قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز (السكر) في الدم، ويتسبب هذا المرض في مضاعفات خطرة مع مرور الوقت، ويمثل مشكلة صحية عالمية متزايدة.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن الوجبات الغذائية الصحية تقلل بالفعل من مخاطر الإصابة بالسكري، فإن احتمالات الإصابة بالمرض تظل مرتفعة لدى من ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة.