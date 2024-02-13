قال مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، إن عسل «المانوكا» يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، وذلك بفضل محتواه العالي من مادة «ميثيل جليوكسال».

وأوضح المركز أن عسل «المانوكا» يساعد في علاج العديد من الأمراض، مثل متاعب المعدة والأمعاء، وأمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعاب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الحلق. كما يساعد في علاج الالتهابات الجلدية، مثل السعفة وحب الشباب وفطريات القدم، وكذلك السحجات واضطراب التئام الجروح. جدير بالذكر أن عسل «المانوكا» هو عسل يتم الحصول عليه من رحيق زهور نبات «المانوكا» في نيوزيلندا.