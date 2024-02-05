زيت بذور الرمان سلاح فعال لمحاربة «الجذور الحرة»

يتمتع زيت بذور الرمان بفوائد عديدة لجمال البشرة والشعر على حد سواء، إذ يحارب شيخوخة البشرة من ناحية، ويُعيد للشعر المجهد حيويته من ناحية أخرى.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن زيت بذور الرمان يعد غنياً بمضادات الأكسدة، ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف «بالجذور الحرة» التي تهاجم الخلايا، وتُعجّل بشيخوخة البشرة، وبالتالي يتم القضاء على التجاعيد والحصول على بشرة مفعمة بالشباب والحيوية. كما يعمل زيت بذور الرمان أيضاً على تهدئة وتلطيف البشرة المتهيجة، ما يساعد في القضاء على مواضع الاحمرار، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.

وأشارت البوابة المعنية بالصحة والجمال إلى أنه يمكن استخدام زيت بذور الرمان للعناية بالشعر، إذ يُعيد للشعر المجهد حيويته، ويساعد في علاج الشعر التالف ذي الأطراف المتقصفة. وإضافة إلى ذلك، يُعيد زيت بذور الرمان للشعر المجهد رونقه المفقود، ويضفي عليه لمعاناً ساحراً.

«بوابة الجمال»:

• زيت بذور الرمان يُعيد للشعر المجهد حيويته ويساعد في علاج الشعر التالف.