هزة أرضية خفيفة تضرب غرب النمسا

شعر سكان مدينة إنسبروك النمساوية، عاصمة ولاية تيرول في غرب النمسا بهزة أرضية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر دون الإبلاغ عن حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت تقارير هيئة الزلازل النمساوية، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 2:09 صباحا، على بعد نحو سبعة كيلومترات جنوب شرق مدينة إنسبروك، وأفادت بأن بعض سكان المنطقة شعروا بالهزة وبهدير في الأرض، وأشارت الهيئة إلى تسجيل عدة زلازل شرق إنسبروك في الأيام الأخيرة.