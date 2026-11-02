56 حبة لوز يومياً .. فوائد صحية هائلة لحماية القلب

يُعد اللوز من الخيارات الغذائية الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ويمكن أن يسهم تناوله بانتظام في دعم صحة القلب والأمعاء والجلد، إلى جانب المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتشير توصيات غذائية إلى أن تناول ما بين 35 و56 حبة لوز يومياً، بما يعادل نحو 42 إلى 56 غراماً، قد يوفر فوائد صحية إضافية، مقارنة بالكمية المعتادة التي تبلغ 23 حبة، أو ما يعادل أونصة واحدة.

ويحتوي اللوز على نسبة مرتفعة من الدهون غير المشبعة، فضلاً عن البروتين والألياف والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية تدعم وظائف الجسم وتساعد على الشعور بالشبع.

وترتبط الكمية اليومية المذكورة بعدد من الفوائد المحتملة، أبرزها خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، فضلاً عن المساعدة في تقليل الدهون الثلاثية وضغط الدم لدى بعض الفئات.

كما قد يسهم اللوز في تحسين مؤشرات مقاومة الأنسولين، ودعم صحة الأمعاء من خلال زيادة البكتيريا النافعة وتعزيز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي ترتبط بصحة التمثيل الغذائي والقلب.

وتشير بعض الأبحاث أيضاً إلى فوائد محتملة لصحة البشرة، من بينها تقليل تجاعيد الوجه والتصبغات الجلدية.

ورغم احتواء اللوز على سعرات حرارية ودهون، لا تشير الأبحاث إلى أن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن، بل تربط بعض الدراسات بين استهلاكه وتحسن جودة النظام الغذائي وانخفاض مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

وتوفر حصة تزن 28 غراماً تقريباً، أي نحو 23 حبة، 164 سعرة حرارية، و6 غرامات من البروتين، و14 غراماً من الدهون، معظمها غير مشبعة، إلى جانب 3.5 غرام من الألياف، و76.5 ملليغرام من المغنيسيوم.

ويمكن إضافة اللوز إلى النظام الغذائي بطرق متنوعة، مثل تناوله مع الزبادي والشوفان، أو إضافته إلى السلطات وأطباق الحبوب، أو مزجه مع المكسرات والبذور كوجبة خفيفة.

