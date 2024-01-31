سيارة خارقة بـ 5 ملايين يورو.. سوبر رياضية بلمسات شرسة

أطلقت شركة بوغاتي سيارتها W16 Mistral الخارقة، التي يقتصر إنتاجها على 99 نسخة فقط، نظير سعر يبلغ نحو خمسة ملايين يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها W16 Mistral الرودستر ثنائية المقاعد تعتمد على سواعد محرك سعة 0ر8 لترات وبقوة 1176 كيلووات/1600 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر2 ثانية تقريباً، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 400 كلم/س.

وتعتمد السيارة الخارقة على مفهوم تصميمي مستقبلي، مع لمسات شرسة على الاسبويلر الأمامي المصنوع من ألياف الكربون وفتحات التهوية الضخمة، بالإضافة إلى التصميم الخاص للكشافات الأمامية وشبكة المبرد والمصابيح الخلفية على شكل حرف X، وكذلك الناشر الضخم مع قبتي حماية من ألياف الكربون خلف مساند الرأس، والتي تعزز من التجربة الصوتية أثناء القيادة.

وتتميز السيارة السوبر رياضية W16 Mistral الجديدة بمقصورة داخلية ترتسم عليها ملامح الفخامة والطابع الرياضي من خلال الاعتماد على مواد عالية الجودة وجلود فاخرة وتباينات لونية رائعة.