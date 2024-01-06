حديقة هالو بارك ..5 تجارب مميزة

تقدّم «هالو بارك»، الوجهة الأولى من نوعها في المنطقة، مفهوماً جديداً للوجهات الترفيهية للعائلات من خلال الجمع بين الأنشطة البدنية والرقمية، ما يسهم في تحويل مساحات اللعب التقليدية إلى مساحات حيوية توفر تجربة ترفيهية وتعليمية تفاعلية للعائلات في دبي فيستيفال سيتي مول، حيث يمكن للأطفال في «هالو بارك» اختبار العديد من التجارب الاستثنائية، بما في ذلك الغوص تحت الماء، واستكشاف عالم المجرات المذهل، والتفاعل مع الحيوانات، فضلاً عن وجود غرفة ألعاب عملاقة. وتمتد الوجهة الفريدة على مساحة 1450 متراً مربعاً في دبي فستيفال سيتي مول، وتحتضن 31 مساحة لعب تفاعلية تم تصميمها بدقة عالية بما يضمن تحفيز القدرات الذهنية لدى الأطفال أثناء اللعب.

وتتنوّع الأنشطة في «هالو بارك» لتشمل الصور الرمزية الشخصية وتجارب الرسم الرقمية والمنزلقات والأراجيح التفاعلية ومناطق التقاط الصور والطاولات والأرضيات التفاعلية، ما يجعلها الوجهة الترفيهية الأمثل للعائلات.

وتحتضن «هالو بارك» خمس تجارب مميزة لكلٍ منها سماتها الخاصة، ما يجعلها علامة فارقة في مشهد الوجهات العائلية الترفيهية. وتقدم كل تجربة مغامرة استثنائية، ما يؤكد مفهوم تعدد الاستخدامات والتنوّع الكبير التي تحتفي به هذه الوجهة الفريدة.