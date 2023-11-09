3 فحوص طبية مهمة للرجال

شدد أخصائي مسالك بولية في «كليفلاند كلينك» على أهمية إجراء الرجال لعدد من الفحوص الطبية، والتنبّه إلى بعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بثلاثة أنواع شائعة من سرطانات المسالك البولية.

ودعا أخصائي المسالك البولية ومدير مركز الجراحة الروبوتية والموجّهة صورياً في معهد جليكمان للمسالك البولية والكلى، الدكتور جهاد قاووق، إلى إجراء فحوص مناسبة للكلى والبروستاتا والمثانة، إذ إن احتمالات معالجة السرطانات التي قد تصيب هذه الأعضاء، تكون أعلى مع التشخيص المبكر لها، مضيفاً: «بشكل عام، فإن العلاج في المراحل الأولى غالباً ما يكون أقل توغلاً ويحقق نتائج أفضل، كما ننصح الأفراد بعدم تجاهل أي أعراض بولية، وبحث هذه الأعراض مع الطبيب، والتأكد من ذكر أي تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان».

وأضاف جهاد: «غالباً ما يُصاب الأفراد بسرطان الكلى في مرحلة متقدمة من الحياة من سن 60 عاماً فما فوق، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تطور المرض لدى الأفراد الأصغر سناً. وعادة ما نفحص الأفراد الأصغر سناً في حال ظهرت لديهم أي أعراض قد تشمل أي شيء غير طبيعي، مثل الدم في البول وآلام الخاصرة والحمى. ولكون سرطان الكلى من الأمراض الصامتة، يجب أن يكون فحص الكلى عنصراً رئيساً من الفحص السنوي الدوري الذي يجريه الرجال».

ويعد سرطان «البروستاتا» شائعاً جداً لدرجة أنه في حال امتدت حياة جميع الرجال لـ90 عاماً فما فوق، فإن كل الرجال سيصابون بهذا المرض.

وأشار جهاد إلى أن «الفحص السنوي لسرطان (البروستاتا) مهم للرجال من عمر 50 عاماً فما فوق، وفي حال كان لدى الأفراد أي من أقارب الدرجة الأولى ممن جرى تشخيصهم بسرطان (البروستاتا) فيتوجب عليهم بدء الفحوص اعتباراً من سن 40 عاماً».

ولفت إلى أن «سرطان المثانة قد يكون مهدداً للحياة، كما أن عامل الوقت في علاجه مهم جداً، نظراً للعدوانية الكبيرة التي قد يتسم بها، وقدرته على الانتشار السريع. ويعد المدخنون في مقدمة المعرضين للإصابة بسرطان المثانة، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حذراً من غيرهم. ولا يوجد فحص دوري لسرطان المثانة، لكن يمكن إجراء فحص للمثانة في حال ظهور أعراض مثل وجود دم في البول».

الدكتور جهاد قاووق:

• ننصح بعدم تجاهل أي أعراض بولية، وبحث هذه الأعراض مع الطبيب، والتأكد من ذكر أي تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان.