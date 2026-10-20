المنصوري: قصة سارة تُجسد كيف غيّر الفحص الجينومي مستقبل رضيعة

أكد رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، أن الاستثمار في الإنسان يشكّل الركيزة الأساسية لرؤية أبوظبي ودولة الإمارات في تطوير القطاع الصحي، مشدداً على الالتزام بتمكين أفراد المجتمع من العيش سنوات أطول بصحة أفضل وجودة حياة أعلى، انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، مشيراً في كلمته الافتتاحية لـ«قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، أن التطورات المتسارعة في مجالات الجينوم والذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً غير مسبوقة للانتقال من النماذج التقليدية للرعاية الصحية إلى منظومة استباقية تعتمد على رصد المخاطر الصحية والتدخل المبكر قبل ظهور الأعراض، بما يسهم في حماية الأرواح وتحسين النتائج الصحية وتعزيز جودة حياة الأفراد.

واستعرض المنصوري قصة الطفلة سارة، التي وُلدت في أبوظبي قبل بضعة أسابيع بصحة جيدة، قبل أن يكشف الفحص الجينومي عن تغير جيني قد يزيد من احتمالية إصابتها بسرطان العين، الأمر الذي أتاح لفريقها الطبي فرصة التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بصرها ومستقبلها، لافتاً إلى أن هذه الحالة تعكس الأثر الإنساني المباشر للتقدم في الرعاية الصحية، خاصة وأن برنامج الفحص الجينومي لحديثي الولادة أسهم خلال العام الماضي في تغيير حياة أكثر من 100 طفل، من خلال الكشف المبكر عن مؤشرات ومخاطر صحية وإتاحة الفرصة للتدخل في الوقت المناسب.

وبين أن التحول نحو الرعاية الصحية الاستباقية لا يقتصر على تطوير أدوات الفحص والتشخيص، بل يمثل تغييراً جوهرياً في نهج تقديم الرعاية، يقوم على استشراف المخاطر الصحية والاستفادة من الوقت الذي يتيحه الاكتشاف المبكر لتقديم التدخلات المناسبة، وتوجيه الموارد الصحية بكفاءة أكبر، وتعزيز فرص الوقاية من الأمراض، مؤكداً على أن أبوظبي تعمل على بناء منظومة صحية تضع الرعاية الوقائية في صدارة أولوياتها، وتستند إلى القدرة على رصد المؤشرات الصحية المبكرة وتحليلها، بما يمكّن الفرق الطبية من التدخل قبل تطور الحالات المرضية وظهور أعراضها.

ولفت المنصوري إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز هذه القدرات من خلال دمج البيانات والمؤشرات الصحية وتحليلها، واكتشاف أنماط وعلاقات قد لا تتمكن الأساليب التقليدية من رصدها، بما يدعم اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة، ويعزز فرص تقديم رعاية صحية مخصصة واستباقية.